浮き輪に挑戦したゴールデンレトリバーの一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万9000回再生を突破し、「おしりが可愛すぎますw」「なんとも言えない表情で草」「ここから発想を得て生まれたのがポンデライオン」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：プールで『浮き輪』を使う大型犬→ふと『おしり』を見てみると…思っているのと違う『まさかの体勢』】

浮き輪デビューで大苦戦！？

TikTokアカウント「witch.mamas.shop」の投稿主さんは、わんこたちの安全な暮らしを守るため、お店やプライベートドッグランの経営を通じて活動されています。今回ご紹介するのは、そのお店の看板犬である『サンタ』ちゃんというゴールデンレトリバーのエピソードです。

庭のプールで、サンタちゃんと男の子が仲良く水遊びをしていた日のこと。男の子は大きな浮き輪の上に乗り、とっても気持ちよさそうにくつろいでいたそうです。その姿を見たサンタちゃんは、「僕も乗りたい…！」と思ったのか、浮き輪へ果敢にチャレンジ。

しかし、中央に体を通して前足をかけるところまでは成功したものの、その先が分からずフリーズしてしまったのだとか。すると次の瞬間、前足がつるり。バランスを崩した浮き輪が半回転し、そのままサンタちゃんの頭にコテン♪ 思わぬ展開に、投稿主さんも思わず笑ってしまったそうです。

おしりだけ浮いちゃった♡

さらに、ひっくり返った浮き輪には、なぜかサンタちゃんのおしりだけがスポッと残る状態に。しかし本人は、どうしても諦めきれなかったようで、そのまま浮き輪にしがみついていたのだとか。結果、おしりだけがぷかぷか水面に浮かぶという、なんともシュールな姿になってしまったそうです。

脱力しきってだらんと広がった後ろ足も相まって、切なさと可愛さが大渋滞…！ 「なんでこうなったの？」と言いたげな雰囲気まで漂っており、思わずクスッとしてしまうワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ちゃんと乗れてるけどwwなんか違うww」「可愛いからなんでもよし！」「適当でもいい感じがゴルらしくて癒されるw」など沢山の反響がありました。

念願の浮き輪タイム成功

結局、ひとりでは最後まで浮き輪に乗れなかったサンタちゃん。そこで男の子が、浮き輪に乗った自分の体の上へサンタちゃんを乗せてあげたそうです。

すると今度は大成功！サンタちゃんは安心したような表情で、ぷかぷか揺れる浮遊感を満喫していたのだとか。念願だった「浮き輪タイム」をようやく楽しめて、きっと大満足だったことでしょうね。

TikTokアカウント「witch.mamas.shop」には、サンタちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「witch.mamas.shop」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。