田植えシーズンを迎えている山形県内。きょうは大江町で中学生が田植えを体験しました。産地の思いがこもったお米でした。

【写真を見る】産地の思いがこもったお米の名前とは？ 中学生が田植えを体験（山形・大江町）

大江中学校では、農業への理解を深めてもらおうと、毎年田植え体験を行っていて、きょうは１年生６１人が体験しました。

「植えるの早いね」

生徒「できるだけこの四角に入れるのがコツかな」

生徒たちは慣れない泥の粘り気に苦戦しながらも丁寧に苗を植えていきます。

生徒「ここで問題、僕たちが植えたお米の品種はなんでしょうか」

■正解は・・・？

生徒「正解は、『もう一杯けろ』でした」

実はこのお米は産地で独自に名前を決めることができる品種で、２０１９年に大江中学校の生徒が「もう一杯けろ」という名前を付けました。

“おいしくて、ついお代わりしたくなるように”という思いが込められています。

■お米ができるまでを体験

きょうは機械を使った植え付けも行われ、生徒はお米ができるまでを体験していました。

さがえ西村山農協青年部 大江支部 清野大輔 委員長「楽しいことばかりではなく、難しいところもしっかり教えながら、食に対して美味しいものがこういうふうにできていると勉強してもらえればいいかな」

今回植えたお米は１１月に給食で味わうということです。