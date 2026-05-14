お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志が１４日、パーソナリティを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組「オールナイトニッポンＰＯＤＣＡＳＴ アンガールズのジャンピン」（毎週木曜日１８時頃配信）で第１子の男児が誕生したことを報告した。

田中は冒頭で「子どもが生まれたのよ！５月の上旬に」と第１子誕生を報告した。予定日より出産が遅くなったが、出産には立ち会えたそうで、「泣いちゃうね。泣いちゃったもん俺」と生まれてきた瞬間を回想。「生まれた時が１０時２８分でさ、１０時半に出ないといけないから、バーッと（子どもの体を）拭いてくれて。急いで写真と動画を撮ってくれて『行ってきます』みたいな」と出産日はバタバタだったことを明かすと、山根は「いい子じゃん。親孝行じゃん、いいタイミングで生まれてきて」と寄り添った。

出産に至るまでの十月十日も長かったと振り返り、「５０（歳）過ぎてるから、もう泣いちゃう」としみじみ語った。

同日に更新したインスタグラムには赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。「嬉（うれ）しい気持ちでいっぱいです！男の子です」と男児であると公表し「髪の毛は結構生えてました！（笑）」と喜んだ。

田中は２０２３年１月に同番組で３０代の一般女性との結婚を発表。交際１年でのスピード婚で、プロポーズの際には「返事を聞く前に相手の指に指輪を突っ込んでしまった」というエピソードも明かしている。また、相方の山根は１３年に一般女性と結婚している。