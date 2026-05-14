「なんで浮気されるんだろう...」浮気されやすい女性必見。彼に裏切られる原因とは？

「また浮気された…」そんな経験、できれば二度としたくないですよね。信じていたのに裏切られるあのショックは、何度味わっても慣れるものではありません。実は、浮気されやすい女性には“ある共通点”があるって知ってましたか？今回は、「浮気されやすい女性の特徴」を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

束縛が少なすぎる

自由を尊重することは大切ですが、束縛が少なすぎると男性に隙を与えやすくなります。 なにをしても怒られない、連絡を返さなくても気にされない…そんな関係が続くと、男性は知らず知らずのうちに「バレなければ浮気しても平気かも」と思ってしまうのです。 だからこそ、適度に関心を示すことが大切。 「束縛」ではなく、あくまで“さりげない気配り”を意識することで、彼にとってあなたの存在がより特別なものになるはずです！

自分を犠牲にしすぎる

浮気されやすい女性に共通するのは、自分を犠牲にして相手に尽くしすぎることです。 常に相手の希望を優先して、自分の意見や時間を後回しにしてしまうと、男性はそのありがたみを当然だと感じてしまいがちです。 その結果、ほかの女性に目が向いてしまうなんて悲しい展開も…。 自分の時間や気持ちも大切にしながら、程よい距離感やバランスを保つことが、浮気されにくくなるポイントですよ。

自己肯定感が低い

最も浮気されやすい女性に多いのは、自己肯定感が低いことです。 自分に自信が持てず、「愛される価値がない」と感じている女性は、男性のちょっとしたやさしさに過剰に依存してしまうことがあります。 その結果、彼にとってあなたの存在があたりまえになり、新たな刺激を求めて浮気をしてしまうことも…。 だからこそ、自分自身を大切にして、自分の魅力をちゃんと理解することが大切です。 いかがでしたか？ 今回は、「浮気されやすい女性の特徴」をご紹介しました。 これらを参考にして“一途に愛される女性”を目指してくださいね♡

ライター Ray WEB編集部