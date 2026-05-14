ロクシタン限定ミントヘアケア登場♡猛暑も快適な爽快スカルプ習慣

ロクシタンから、暑い季節にぴったりな限定ヘアケアアイテムが2026年5月27日（水）より登場♡猛暑や梅雨時期のベタつきや蒸れが気になる頭皮と髪を、ミントの爽快感でリフレッシュしてくれるドライシャンプーミストと頭皮用スクラブが発売されます。さらに定番の「ピュアフレッシュ」シリーズもラインアップ。夏のヘア悩みを快適にケアしてくれる注目アイテムをチェックしてみて♪

夏の頭皮を爽快リセット♡

今回限定発売される「ファイブハーブス ピュアフレッシュネスドライシャンプーミスト」は、シュッとひと吹きするだけで頭皮と髪をすっきり整える洗い流さないヘアシャンプーです。

80mLで税込3,960円。ポータブルサイズなので、通勤やお出かけ、アウトドアシーンにも持ち運びやすいのが魅力♡

皮脂吸着成分としてシリカパウダーを配合し、余分な皮脂を吸着。ベタつきやすい前髪や頭皮もさらりと整え、ふんわり軽やかな仕上がりへ導きます。

暑い日でも、手軽にリフレッシュできる便利アイテムです。

さらに「ファイブハーブス ピュアフレッシュネス ディープスカルプクレンジング」も限定登場。150mLで税込4,400円です。

こちらはヘッドスパ感覚で使える頭皮用スクラブ。自然由来有効成分の炭を配合し、毛穴汚れや蓄積した皮脂をしっかりオフしてくれます。マッサージしながら使うことで、爽快感あふれるクリアな頭皮へ♡

毎日のケアはもちろん、週末のスペシャルケアにもぴったりです。

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定番ピュアフレッシュシリーズも注目

店頭では、ミントの爽快感を楽しめる「ピュアフレッシュ」シリーズも展開中。暑さや湿気で不快感を感じやすい夏の髪と頭皮を、すっきり快適に整えてくれます。

「ピュアフレッシュ シャンプー」は300mLで税込3,850円。爽快な洗い心地で、地肌を心地よく洗い上げます。

「ピュアフレッシュ コンディショナー」は250mLで税込3,850円。髪をなめらかに整えながら、軽やかな指通りを叶えてくれるアイテムです。

さらに、「ピュアフレッシュ シャイニングビネガー」は100mLで税込4,620円。ひんやり感がアップした洗い流さないトリートメントで、髪にツヤを与えながら爽快感も楽しめます。

＊1.使用前後での頭皮温度の比較(N=28)

どのアイテムも、ミントの清涼感とロクシタンならではの上質な香りが魅力。夏のヘアケア時間を、気分までリフレッシュできるひとときに変えてくれます♪

夏のヘアケアを心地よく♡

暑さや湿気による頭皮のムレやベタつきが気になる季節こそ、爽快感のあるヘアケアを取り入れたいもの♡

ロクシタンの限定アイテムは、すっきりとした使用感だけでなく、毎日の気分まで軽やかにしてくれるような心地よさが魅力です。

持ち歩きにも便利なドライシャンプーミストからスペシャルケアまで揃うラインアップで、今年の夏をもっと快適に楽しんでみてはいかがでしょうか♪