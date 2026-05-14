漫画家・新條まゆ、一部原稿の行方不明を告白「この人どこかで見かけませんでしたか？」 『覇王・愛人』の人気シーン
漫画家の新條まゆ氏が14日、自身のXを更新。漫画『覇王▽愛人』（※▽＝ハートマーク）の原稿の一部が行方不明となっていることを明かした。
【X投稿】一部原稿の行方不明を告白を告白した新條まゆの投稿全文
新城はきのう13日の投稿で、「めちゃくちゃ売れてる付箋メモ 作った本人ですが これが売れてるってどうなの!?」と『覇王▽愛人』のシーンを使用したふせんを紹介。これにファンから“世界一腕の立つ殺し屋”のあるシーンでグッズを作ってほしいとのリクエストが寄せられていた。
そしてきょう新條は、このリクエストに反応。「衝撃的なことを言いますと」と切り出し、「実はどうしてもこのシーンの原稿が見当たらず」と告白。「この場をお借りして関係各位に呼びかけますが、この人どこかで見かけませんでしたか？もしくは「あ！原稿返却し忘れた！」なんて企業はいらっしゃいませんか？」と呼びかけた。また「人気キャラなのでこのページだけ使用することが多いんです」とも明かした。
本作は、『快感▼フレーズ』（※▼＝ハートマーク）などで知られる新條氏によって、2002年〜04年にかけて『少女コミック』（現『Sho-Comi』／小学館）で連載された人気漫画。父を亡くし、病気がちな母と幼い双子の弟の生活を支える女子高生・来美が、香港最大のマフィアのボス・黒龍（ハクロン）と恋に落ちる、危険なラブストーリー。
“世界一腕の立つ殺し屋”は、第3巻に登場。黒龍を暗殺するために雇われた世界一腕の立つ殺し屋で、黒龍が来美と一緒に遊園地にデートした際、ライフルを構え暗殺しようとする姿が描かれている。
【X投稿】一部原稿の行方不明を告白を告白した新條まゆの投稿全文
新城はきのう13日の投稿で、「めちゃくちゃ売れてる付箋メモ 作った本人ですが これが売れてるってどうなの!?」と『覇王▽愛人』のシーンを使用したふせんを紹介。これにファンから“世界一腕の立つ殺し屋”のあるシーンでグッズを作ってほしいとのリクエストが寄せられていた。
本作は、『快感▼フレーズ』（※▼＝ハートマーク）などで知られる新條氏によって、2002年〜04年にかけて『少女コミック』（現『Sho-Comi』／小学館）で連載された人気漫画。父を亡くし、病気がちな母と幼い双子の弟の生活を支える女子高生・来美が、香港最大のマフィアのボス・黒龍（ハクロン）と恋に落ちる、危険なラブストーリー。
“世界一腕の立つ殺し屋”は、第3巻に登場。黒龍を暗殺するために雇われた世界一腕の立つ殺し屋で、黒龍が来美と一緒に遊園地にデートした際、ライフルを構え暗殺しようとする姿が描かれている。
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