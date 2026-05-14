結局節約になったのか？速くて安いネット回線に乗り換えたけど「思わぬ出費」が…39歳女性の複雑な心境
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む39歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：建築業
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：600万円
・家賃（住宅ローン）：18万7000円
・間取り：一軒家
・食費：6万5000円
・交際費：1万6000円
・電気代：9000円
・ガス代：6500円
・水道代：7600円
・通信費：2万円
・車の維持費：5000円
・毎月貯蓄に回している額：6万円
「家族で話し合いをして、固定費を減らすところから始め、インターネットの速度があまりよくないので、速くて安いものに乗り換えようということになりました」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ乗り換えてみると、予想外の出費が発生してしまいました。
「思っていたタイミングで乗り換えきれず、結局解約金が発生してしまい、その分を考えると安くなったのかどうか、微妙な結果になってしまった」
女性は「手間をかけたのに結局節約になったのか？と感じた。夫が主に動いてくれていたので、あまり強くは言えなかった」と、複雑な心境を語ります。
そして、「乗り換えなどをする時は解約金なども含め、もっとしっかり考えた方がいい。また、解約にも時間がかかることもあるので、もっと早くから動くべきだった」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む39歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【東京都在住39歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：建築業
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：600万円
・家賃（住宅ローン）：18万7000円
・間取り：一軒家
・食費：6万5000円
・交際費：1万6000円
・電気代：9000円
・ガス代：6500円
・水道代：7600円
・通信費：2万円
・車の維持費：5000円
・毎月貯蓄に回している額：6万円
結局節約になったのか……？今回紹介する東京都在住39歳女性は「通信費」の節約で失敗してしまいました。
「家族で話し合いをして、固定費を減らすところから始め、インターネットの速度があまりよくないので、速くて安いものに乗り換えようということになりました」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ乗り換えてみると、予想外の出費が発生してしまいました。
「思っていたタイミングで乗り換えきれず、結局解約金が発生してしまい、その分を考えると安くなったのかどうか、微妙な結果になってしまった」
女性は「手間をかけたのに結局節約になったのか？と感じた。夫が主に動いてくれていたので、あまり強くは言えなかった」と、複雑な心境を語ります。
そして、「乗り換えなどをする時は解約金なども含め、もっとしっかり考えた方がいい。また、解約にも時間がかかることもあるので、もっと早くから動くべきだった」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)