グランド ハイアット 東京に『ポケモン』30周年記念メニュー登場へ！ “そらとぶピカチュウ”のパフェなど展開
東京・六本木にある“グランド ハイアット 東京”は、6月20日（土）から8月31日（月）の期間、「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」の一環として、ポケモンたちをイメージしたオリジナルメニューやスイーツを、館内の2つのレストランおよびペストリーブティックで販売。これに先駆け、5月14日（木）から、予約受け付けが公式Webサイトで開始した。
【写真】ピカチュウが空を飛んでいるみたい！ パフェなどラインナップ一覧
■予約が必須
今回登場するのは、ホテルのシェフたちが、“アドベンチャー（冒険）”をテーマにピカチュウをはじめとするポケモンたちに着想を得て創り上げるメニュー。
イタリアンカフェ「フィオレンティーナ」の「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」は、風船で冒険に出るピカチュウをイメージし、青空を表現したピーチ風味のジュレと雲をモチーフにしたココナッツジュレの上にマンゴー、オレンジ、ピスタチオ、ブルーベリー、ラズベリーの5種のムースアイスをトッピングした夏に最適な一品。本メニューには、ポケモンデザインのオリジナルランチョンマットが付いてくる。
また、ステーキハウス「オーク ドア」では、ピカチュウの焼き印を押した自家製ポテトバンズで、ビーフパティ、トマト、ハラペーニョピクルスなどをサンドしたバーガーをはじめ、カレー味のフライドポテト、冷製コーンスープ、ピカチュウのイエローソーダがセットになった「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」が楽しめる。
いずれも、1日20食限定。レストランの利用には、公式Webサイトでの予約ならびに事前決済が必要となるため注意してほしい。
さらに「フィオレンティーナ ペストリーブティック」では、たっぷりのマンゴーとピカチュウのシルエットチョコレートをトッピングしたラグジュアリーなケーキや、オリジナルデザインのトランクケースにクッキーやチョコレートを詰め合わせたアソート、記念ロゴ入りのトートバッグが付属する「バトンショコラ」が販売され、自宅でもポケモンたちと過ごすひと時を味わえる。
なお、「ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキ」は、受け取り希望日の3日前までに事前予約が必要。「グランド アドベンチャー スイーツトランクケース」ならびに「グランド アドベンチャー バトンショコラ」は、店頭販売のほかオンライン予約も可能だ。
【写真】ピカチュウが空を飛んでいるみたい！ パフェなどラインナップ一覧
■予約が必須
イタリアンカフェ「フィオレンティーナ」の「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」は、風船で冒険に出るピカチュウをイメージし、青空を表現したピーチ風味のジュレと雲をモチーフにしたココナッツジュレの上にマンゴー、オレンジ、ピスタチオ、ブルーベリー、ラズベリーの5種のムースアイスをトッピングした夏に最適な一品。本メニューには、ポケモンデザインのオリジナルランチョンマットが付いてくる。
また、ステーキハウス「オーク ドア」では、ピカチュウの焼き印を押した自家製ポテトバンズで、ビーフパティ、トマト、ハラペーニョピクルスなどをサンドしたバーガーをはじめ、カレー味のフライドポテト、冷製コーンスープ、ピカチュウのイエローソーダがセットになった「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」が楽しめる。
いずれも、1日20食限定。レストランの利用には、公式Webサイトでの予約ならびに事前決済が必要となるため注意してほしい。
さらに「フィオレンティーナ ペストリーブティック」では、たっぷりのマンゴーとピカチュウのシルエットチョコレートをトッピングしたラグジュアリーなケーキや、オリジナルデザインのトランクケースにクッキーやチョコレートを詰め合わせたアソート、記念ロゴ入りのトートバッグが付属する「バトンショコラ」が販売され、自宅でもポケモンたちと過ごすひと時を味わえる。
なお、「ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキ」は、受け取り希望日の3日前までに事前予約が必要。「グランド アドベンチャー スイーツトランクケース」ならびに「グランド アドベンチャー バトンショコラ」は、店頭販売のほかオンライン予約も可能だ。