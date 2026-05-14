山形県内ではきのうからきょうにかけ、酒田市や米沢市でクマが確認されました。いずれも住宅など人の住むエリアで、道路上を歩くクマがカメラに捉えられていました。

【写真を見る】【動画】カメラが "道路上を歩くクマ" を捉えた！ 民家の近くで撮影 連日住宅街などでクマの目撃相次ぐ（山形）

道路を歩くクマ。撮影されたのは民家近くの道路です。

撮影した人「道路の真ん中にクマが走って行って、それを見かけて、通報した」

■住宅街を歩く姿 不安な日々が続く

クマが目撃されたのは酒田市飯森山です。きのう午後５時ごろ住宅街を歩く姿が目撃されました。動画が撮影されたのはその直後で、クマは住宅街から林の方向に向かって歩いていました。





撮影した人「見た感じでは、かなり太っているようなクマだったんで、食料は食べているという感じはあります」

目撃現場は通学路にも近い場所でした。今のところ、人への被害は確認されていませんが、市内では以前、農作物への被害も確認されていて、不安な日々が続きます。

撮影した人「早めに捕まえていただいた方が、自分たちの仕事にも関わるので、行政の方でやっていただきたいと思う。仕事しながら後ろにクマが出たらどうしようかなって思っているので、とても不安です」

■子どもが多いエリアでも

またきのうは米沢市でもクマが確認されました。午後７時前、米沢市通町７丁目の住宅近くに体長１メートルほどのクマがいたということです。

近所の人「怖いなと思いました。子どもが多いのでこの辺。あんまり外に出ないようにとか、登下校の時もそこまで迎えに行ったりとかしてます」

通報したのは猟友会の男性で、「きょう午前４時ごろまで家の近くでクマの物音がした」ということです。

■人の生活圏で目撃 引き続き警戒を

人の生活圏で相次いで確認されるクマ。県はクマ出没警報を発令中です。引き続き、警戒が必要です。

県内ではこのほか鶴岡市でもクマが目撃されています。