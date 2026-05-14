14日は各地で今シーズン一番の暑さとなりましたが

全国のアイスクリームを集めたイベントが15日から長崎市で始まります。

開催を前に話題のアイスを取材してきました。

イタリア製の最高級マシーンを使って作るなめらかで濃厚な「フラワーソフト」に、液状にしたプリンをそのままマイナス8℃のソフトクリームにした商品も。

長崎市で15日から始まる日本最大級のアイスクリームイベント『あいぱく』

出店する21店舗のうち14店舗が県内初出店で、日本アイスマニア協会が厳選した話題のアイスクリーム130種類以上が味わえます。

こちらは神奈川県の横須賀から初出店のクラフトアイス店「ミリオンダラーアイスクリームパーラー」

シナモンやブルーベリーに並ぶ人気のフレーバーが。

（冷川 小粹 アナウンサー）

「メープルベーコンのフレーバーいただきます。メープルの優しい甘さにベーコンのうま味も広がってくる。まさに新感覚のアイスクリーム」

実演販売の商品以外にも、持ち帰って楽しめるカップアイスも提供しています。

（日本アイスマニア協会 アイスマン福留 代表）

「去年来てもらった人たちでも楽しめるように、ガラッと店が変わって魅力的な店が揃っているので、ぜひ楽しんでもらいたい」

イベントは長崎市のかもめ広場で、15日～24日までの開催です。