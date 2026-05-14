ブラジル・リオデジャネイロでパフォーマンスを行うシャキーラ＝2日/Buda Mendes/Getty Images

（CNN）ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝ハーフタイムショーで、コロンビアの歌手シャキーラと米歌手マドンナのほか、K-POPのスーパースターBTSがヘッドライナーを務めることがわかった。国際サッカー連盟（FIFA）が14日、インスタグラムで明らかにした。サッカーW杯決勝でのハーフタイムショーは史上初めての試み。

決勝は7月19日にニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催される予定。当日は来場者に加え、世界中で数百万人の視聴が見込まれている。

今年のW杯は6月11日にメキシコ市で開幕し、米国、カナダ、メキシコの複数の会場で試合が行われる。

FIFAによると、コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションする決勝ハーフタイムは、非営利団体グローバル・シチズンが演出を手がけ、収益の一部がFIFAグローバル・シチズン教育基金に寄付される。

この基金は「世界中の子どもたちが質の高い教育とサッカーに触れる機会を拡大するべく1億ドル（約158億円）を集めることを目指す画期的な取り組み」で、大会を通じ、販売されるチケット1枚につき1ドルが同基金に寄付されるという。

国際サッカー評議会（IFAB）が定める公式ルールでは、ハーフタイムは15分を超えてはならないとされている。スーパーボウルのハーフタイムショーのように、パフォーマンスに合わせて変更されるかどうかは不明だ。