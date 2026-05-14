◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第３日▽専大８―３拓大（１４日・ＵＤトラックス上尾スタジアム）

勝ち点３で首位に立っていた専大が、拓大を連勝で下して勝ち点を４に伸ばし、最終週を残して２２年秋以来７季ぶりの２４度目の優勝を決めた。同校ＯＢで元広島外野手の町田公二郎監督（５６）は、就任１年目でのリーグＶを達成。１７年春以来の１部復帰を目指し、６月２３日からの入れ替え戦（神宮）で１部６位チームと対戦する。

今年２月に就任した町田監督がチームに求めたのは、野球を離れたグラウンド以外での規律。「当たり前のことが当たり前にできなかった。そういうものがしっかりできれば、いい方向に向かうのが学生野球」。主将の工藤翔斗捕手（４年＝大阪桐蔭）は、「自分たちの中で甘さがすごくあった。そういうところをしっかりしないと、今までと一緒になってしまう」と反省。危機感を胸に、意識を変えようと取り組んできた。

町田監督のモットーである「心の成長なくして技術の成長なし」を胸に、チームは成長。無傷の８連勝で頂点に立った。約１か月半後の入れ替え戦へ向けて、指揮官は「１部に帰ってグラウンドでプレーできる挑戦権を得た。しっかりと勝ちきって、今年は何とか入れ替え戦で（昇格を）かなえたい」と力を込めた。