ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の球団事務所で入団記者会見に臨んだ。最速１５９キロを誇り、先発ローテの一角として期待される尾形は、身体の動きを科学的に分析するバイオメカニクスを駆使してチーム強化を目指すＤｅＮＡのポリシーに共鳴。日本球界屈指の剛腕に成長することを誓った。

トレードが決まる前から、強い興味を抱いていた。入団会見で尾形は言った。

「ソフトバンクにいた時から、ベイスターズのテクノロジーやデータの使い方にすごく興味があって、うまく使われてるなと思っていた。自分自身、データを使って鍛えながら野球をするのが好き。このチームにフィットできるよう、頑張っていきたい」

ＮＰＢ最速の１６５キロを「３４歳までに出す」と公言する尾形。「特にメカニックでは、毎年平均球速が伸びる中、年々エネルギーのロスを減らすことを課題にしている。このチームのそういう部分をうまく使って、もっともっとボールとメカニックを伸ばしていきたい」。課題解決に向けて、ＤｅＮＡが誇るサイエンスを“武器”にする決意だ。

２０２０年ドラフト１位でホークスに入団した右の大砲候補・井上朋も「一番の長所はバッティング。チームの優勝に貢献できるように頑張っていきたい」と気合をにじませた。心機一転、港町ヨコハマに新風を吹かせる。（加藤 弘士）