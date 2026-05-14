『朝までBUDDiiS』“相思相愛ゲーム”で大波乱！三角関係勃発で…まさかの“奪い愛”も

スターダストプロモーション所属の9人組アイドルグループ・BUDDiiS初の冠番組として、テレビ朝日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で放送中の『EBiDAN 熱中！朝までBUDDiiS』（毎週木曜深夜2：22〜2：47 ※一部地域を除く）。

“思わず朝まで熱中する”企画にメンバーが体を張って挑戦する同番組は、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」と完全連動。放送終了後より、BUDDiiSの素顔や裏側、はたまた未公開シーンなどが満載のテラサオリジナルコンテンツを配信している。

第4回目となる今回は、「BUDDiiS熱中 メンバー内で相思相愛カップル作ったら朝までイケる」と題した“相思相愛ゲーム”を実施。9人が出されたお題に合うメンバーを1人選び、相思相愛ならカップル成立。片思いだった人は残ったメンバーで再び選出する。

最後まで残ってしまった人には、番組ではおなじみの超絶苦いセンブリ茶を飲むという罰ゲームが…。9人は、「もうやめてよ…（笑）！」とセンブリ茶に戦々恐々。はたして、“一生片思い”で終わってしまうのは誰なのか？

◆モテ度No.1メンバーを巡り、し烈な三角関係が勃発！

最初のお題は「2人でルームシェアするなら誰？」。

YUMAが「マジで誰ともしたくない」と苦笑し、「（残ったら）普通に悲しくない？」とFUMIYAがいきなり弱気になるなか、いきなり2人から指名されるというモテ期が到来したSHOOT。はたして、そんなSHOOTが選ぶのは…？

さらなるモテ男となったのはFUMINORI。メンバーから指名されまくりのFUMINORIは、思わず「この企画楽しい！」と“テンション爆上がり状態”に突入する。すると、そんなFUMINORIを巡るし烈な三角関係が勃発。なんとしても相思相愛に持ち込みたいメンバーの熱烈アピール合戦も巻き起こり…。

その後、1回目の選択で相思相愛不発となったメンバーによる2回目の指名では、「ちょっと待ったー！」「これはドロドロよ（笑）!?」と、ますますし烈な奪い合いが繰り広げられることに。

さらに、一発で両思いカップルとなりラブラブっぷりを見せつけるメンバーがいる一方、あらゆる駆け引きが連発するもなかなか相思相愛になれず、思わずボヤき全開のメンバーも。はたして、“一生片思い”でセンブリ茶を飲むことになってしまうのは…？

ほか、海外遠征での相部屋思い出トークや、メンバーの家に遊びに行った際のエピソードなど、貴重な裏話も続々。終始大盛り上がりの“相思相愛ゲーム”、見逃せない。