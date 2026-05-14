【押しかけギャルの中村さん】 5月14日 発売 価格：792円

「押しかけギャルの中村さん」第8巻書影

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双葉社は、「押しかけギャルの中村さん」の第8巻を5月14日に発売した。価格は792円。

さらに最新刊の発売を記念して、各電子書籍サイトで無料公開キャンペーンを開催している。コミックナタリーでは最新刊につながる7巻ラストのエピソードが期間限定で無料公開されている。

□コミックナタリー「押しかけギャルの中村さん」のページ

【あらすじ】

「今 ２人にされたら…変な感じになっちゃいそう…」

無自覚にエロい女子大生の中村さんが自分のことを好きだと話すところを目撃した秋山。そんな中、中村さんが「乗り換える」と言い出したり、白ギャルJKのセリナちゃんを交えて３人でデートをしたり、突然２人きりで旅行へ行くことになったり――!?両想いが発覚してからの同居生活は、さらに焦らされ危なっかしい！

鈍感ギャルとオタク男子がついに…!? な展開でお届けする胸が苦しい同居ラブコメ第８弾！描き下ろしもたっぷり収録♪

Webアクションで全35話分を一挙無料公開

【購入特典】

マンガサイトWebアクションにて、5月14日から5月28日12時までの2週間限定で、おりはらさちこ氏のマンガ「押しかけギャルの中村さん」全35話分を一挙無料公開する。

Webアクションで「押しかけギャルの中村さん」を読む

ニコニコ漫画で44話分が無料で読める＆特別番外編を公開

ニコニコ漫画では、5月14日から5月28日12時まで44話分が一挙に公開される。5月14日には描き下ろしの特別番外編も公開される。

□ニコニコ漫画「押しかけギャルの中村さん」のページ

電子書店でお得なキャンペーンを開催

AmazonのKindleストアでは、5月22日まで「押しかけギャルの中村さん」第2巻が30％オフに、また、5月22日から6月4日まで第1巻から第3巻が33円、第4巻と第5巻が半額になるキャンペーンが開催される。

また、5月14日から5月27日まで各電子書店ではおりはらさちこ氏の「恋するヤンキーガール」の第1巻から第3巻が30％オフになるほか、第1巻が無料で読めるキャンペーンが実施される。

さらに「同棲終了日記～10年同棲した初彼に34歳でフラれました～」や、「部長と2LDK」第1巻も30％オフのキャンペーン対象となる。