#31 サッカー日本代表の北中米ワールドカップメンバー最終予想!【ゲキスタ】
5月15日に発表される日本代表の北中米ワールドカップ登録メンバー26人をゲキサカ日本代表の竹内記者が予想しました。
長期離脱中の選手に加え、新たな負傷者も発生してしまった日本代表。ケガ人の復帰見込みは? 招集可能な選手はどれだけいるのか。サプライズ選出はあるのか。収録日時点での最終予想をお届けします。
(収録日:2026年5月11日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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