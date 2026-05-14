トヨタ自動車が白崎みなみの加入を発表…昨年レギュラーシーズンベスト５選出のSG

5月14日、Wリーグに所属するトヨタ自動車アンテロープスは、白崎みなみがシャンソン化粧品シャンソンVマジックから加入することを発表した。

埼玉県出身の白崎は29歳で、166センチのシューティングガード。2019－20シーズンにAC播磨イーグレッツ（現姫路イーグレッツ）でデビューを果たすと、チームのWリーグ加入初年度となった2022－23シーズンには、得点王とルーキーオブザイヤーを受賞。2023－24シーズンよりシャンソン化粧品に移籍した。昨シーズンは平均14.4得点3.5リバウンド3.6アシストを記録し、2年連続でWリーグプレミアレギュラーシーズンベストファイブに選出された。

今回の発表に際して、同選手は以下のようにコメントを寄せた。

「この度、シャンソン化粧品シャンソンVマジックから移籍してまいりました、白崎みなみです。まずは、快く受け入れてくださったチーム関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。選手の皆さんはもちろん、スタッフの方々を含め、チーム全体が勝利にこだわりストイックに取り組む姿勢に強く惹かれていました。また、世界基準を目指して整えられた素晴らしい環境の中でバスケットに向き合えることにも大きな魅力を感じ、今回の移籍を決意しました。さらに、切磋琢磨し合える仲間とともにシーズンを戦うことで、自分自身もさらに成長できると感じています。攻守にわたりアグレッシブにプレーし、チームの勝利、そして優勝に貢献できるよう全力で頑張ります。得点力を持ち味としていますが、個性豊かなチームメイトの良さを引き出せる存在にもなりたいと思っています。そして、チーム一丸となって熱く応援してくださるファンの皆さまと共に戦えることを、今からとても楽しみにしています。よろしくお願いいたします」





【動画】巧みなステップで得点を重ねる白崎