外国証券 先物取引高情報まとめ（5月14日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13171( 11573)
9月限 1078( 53)
TOPIX先物 6月限 13885( 13138)
9月限 101( 1)
日経225ミニ 6月限 160448( 160448)
7月限 1916( 1916)
8月限 52( 52)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9029( 7696)
9月限 955( 355)
TOPIX先物 6月限 16733( 15613)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 138419( 138419)
7月限 3899( 3899)
8月限 50( 50)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 813( 611)
TOPIX先物 6月限 1338( 611)
9月限 200( 0)
日経225ミニ 6月限 3535( 3535)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2009( 1614)
TOPIX先物 6月限 6511( 3547)
日経225ミニ 6月限 6939( 6799)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1353( 1332)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 4022( 3918)
日経225ミニ 6月限 8527( 8527)
7月限 69( 69)
8月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 792( 624)
9月限 27( 2)
TOPIX先物 6月限 5347( 5245)
日経225ミニ 6月限 7210( 7105)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2627( 2593)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 11362( 11131)
日経225ミニ 6月限 55753( 55753)
7月限 1289( 1289)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 619( 317)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 692( 644)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1669( 369)
TOPIX先物 6月限 1719( 886)
9月限 100( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 372( 0)
9月限 350( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 376( 376)
日経225ミニ 7月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13171( 11573)
9月限 1078( 53)
TOPIX先物 6月限 13885( 13138)
9月限 101( 1)
日経225ミニ 6月限 160448( 160448)
7月限 1916( 1916)
8月限 52( 52)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9029( 7696)
9月限 955( 355)
TOPIX先物 6月限 16733( 15613)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 138419( 138419)
7月限 3899( 3899)
8月限 50( 50)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 813( 611)
TOPIX先物 6月限 1338( 611)
9月限 200( 0)
日経225ミニ 6月限 3535( 3535)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2009( 1614)
TOPIX先物 6月限 6511( 3547)
日経225ミニ 6月限 6939( 6799)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1353( 1332)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 4022( 3918)
日経225ミニ 6月限 8527( 8527)
7月限 69( 69)
8月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 792( 624)
9月限 27( 2)
TOPIX先物 6月限 5347( 5245)
日経225ミニ 6月限 7210( 7105)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2627( 2593)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 11362( 11131)
日経225ミニ 6月限 55753( 55753)
7月限 1289( 1289)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 619( 317)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 692( 644)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1669( 369)
TOPIX先物 6月限 1719( 886)
9月限 100( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 372( 0)
9月限 350( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 376( 376)
日経225ミニ 7月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース