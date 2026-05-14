　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13171(　 11573)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1078(　　　53)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13885(　 13138)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 101(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　160448(　160448)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1916(　　1916)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　52(　　　52)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9029(　　7696)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 955(　　 355)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16733(　 15613)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　138419(　138419)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3899(　　3899)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　50(　　　50)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 813(　　 611)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1338(　　 611)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3535(　　3535)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2009(　　1614)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6511(　　3547)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6939(　　6799)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1353(　　1332)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4022(　　3918)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8527(　　8527)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 792(　　 624)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　27(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5347(　　5245)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7210(　　7105)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2627(　　2593)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11362(　 11131)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 55753(　 55753)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1289(　　1289)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 619(　　 317)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 692(　　 644)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1669(　　 369)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1719(　　 886)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 372(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 350(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 376(　　 376)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　10(　　　10)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース