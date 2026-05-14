「日経225オプション」6月限プット手口情報（14日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
楽天証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 44( 44)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
楽天証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 44( 44)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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