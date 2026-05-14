「日経225オプション」6月限プット手口情報（14日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
みずほ証券 10( 10)
三菱UFJ証券 8( 8)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
◯6万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
◯6万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
みずほ証券 10( 10)
三菱UFJ証券 8( 8)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
◯6万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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