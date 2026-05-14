　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　 0)

◯6万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース