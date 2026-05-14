「日経225オプション」6月限コール手口情報（14日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 7( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
JPモルガン証券 20( 0)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
三菱UFJ証券 13( 13)
SBI証券 18( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 7( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
JPモルガン証券 20( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
三菱UFJ証券 13( 13)
SBI証券 18( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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