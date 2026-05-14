5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが5月13日、自身のブログを更新。お弁当作りの様子を写真と共に公開しました。

【写真を見る】【 辻希美 】次男と仲良くクッキング「ソラは料理男子です」 寝不足で作った “愛情たっぷり弁当” も公開





辻さんは「夜中に夢が覚醒して寝不足の中 気合いで起きてお弁当作りからスタート」と書き出し、調理中のキッチンの様子を公開。



写真には、揚げたてのから揚げや、ウインナーやブロッコリーを茹でている様子が写っています。









もう一枚の写真には、完成したお弁当箱が写っていて、木製で楕円形の曲げわっぱに、先ほどのから揚げやブロッコリー、お花の形になったウインナーや卵焼きなどが入っていて、さらにフルーツも。彩り豊かで種類豊富な“愛情たっぷり弁当”になっています。





辻さんは、その後も「今日は打ち合わせDAYで終わって夕飯準備 今夜は冷凍ご飯消費DAYでオムライスでソラはトロトロ卵を頑張ってました」「ソラは料理男子です」と、次男・昊空（そら）さんと夕飯を作っている写真も添えられています。





辻さんは、俳優・杉浦太陽さんと2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、2010年12月に長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に次男・昊空（そら）さん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くんの出産。そして2025年8月には第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産したことをSNSなどで公表しています。



【担当：芸能情報ステーション】