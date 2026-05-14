昨年のNHK紅白歌合戦に出場した「サカナクション」の14年前の曲が注目を集めている。2012年発表の「夜の踊り子」が12日付けのオリコンデイリーストリーミングランキングで初めて1位を獲得した。

♪雨になって何分か後に行く…。ヒットのきっかけはネット上で拡散されたインドネシアの伝統的なボートレースの動画に「夜の踊り子」が使用されたことだった。船の先頭に立つ少年の船頭がテンポよく踊る姿に同曲が合ったことで、TikTokを中心に真似して踊る投稿が増加した。

同曲は12年にモード学園のCMソングとして書き下ろされた。発売初週はオリコンシングルチャートで5位だった。それが14年の時を経て、再生回数92万5987回を記録し、デイリーストリーミングランキングで1位となった。サブスクリプション（定額聴き放題）の「Spotify」のTOP50、「AppleMusic」のトップソングでも1位となった。

ボーカルの山口一郎は先日行ったバンドの19周年記念配信で「人生、何が起きるか分からない」と喜びのコメント。さらに「全盛期を迎えられているのはありがたい」と感謝し、来年迎える20周年に向けて意気込んでいた。