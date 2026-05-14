ホロライブ・AZKi、スーファミを代表する“神RPG”を初見実況「この曲聞いたことある！」
「ホロライブ」所属VTuber・AZKiさんが、14日までに自身のチャンネルを更新。人気RPG『クロノ・トリガー』（1995年／スーパーファミコン）のSteam版実況を開始し、ファンから喜びの声が上がっている。
【動画】『クロノ・トリガー』屈指の神曲に感動するAZKiさん（1：17：56ごろ）
本作は「ドラゴンクエスト」シリーズの堀井雄二氏、『DRAGON BALL』などの漫画家・鳥山明氏、「ファイナルファンタジー」シリーズの坂口博信氏がタッグを組んだRPGで、スーパーファミコンを代表する名作のひとつだ。時代を超えて展開される壮大なストーリーと、それを彩る作曲家・光田康典氏の音楽は今でも人気が高く、ホロライブでは最近も角巻わためさんや雪花ラミィさんが実況していた。
本格的な王道RPGをプレイするのは「人生においても初かもしれない」と語るAZKiさんは、主人公を操作し過去の世界へ行くと、フィールドBGM『風の憧憬』に「この曲聞いたことある！」と反応。この楽曲はファンの間でも特に人気があり、音楽番組『題名のない音楽会』（テレビ朝日）で紹介されたことも。
ついに神ゲー『クロノ・トリガー』に触れる彼女の配信を見たリスナーからは「クロノトリガーしてくれるのすごく嬉しい！」「初見だったのであずきちと同じ目線で楽しめました」「とにかくリアクションが可愛かった」「神曲降臨」などの反応が上がった。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」
【動画】『クロノ・トリガー』屈指の神曲に感動するAZKiさん（1：17：56ごろ）
本作は「ドラゴンクエスト」シリーズの堀井雄二氏、『DRAGON BALL』などの漫画家・鳥山明氏、「ファイナルファンタジー」シリーズの坂口博信氏がタッグを組んだRPGで、スーパーファミコンを代表する名作のひとつだ。時代を超えて展開される壮大なストーリーと、それを彩る作曲家・光田康典氏の音楽は今でも人気が高く、ホロライブでは最近も角巻わためさんや雪花ラミィさんが実況していた。
ついに神ゲー『クロノ・トリガー』に触れる彼女の配信を見たリスナーからは「クロノトリガーしてくれるのすごく嬉しい！」「初見だったのであずきちと同じ目線で楽しめました」「とにかくリアクションが可愛かった」「神曲降臨」などの反応が上がった。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」