古川雄大のミュージカルコンサート第3弾ビジュアル公開 黒羽麻璃央、加藤清史郎ら日替わりで豪華ゲスト登場
古川雄大がおくるミュージカルコンサート第3弾『古川雄大 The Greatest Concert vol.3‐Man of the Stage‐』よりメインビジュアルと日替わりゲストが解禁された。
【写真】加藤和樹、真風涼帆らも登場！ 『古川雄大 The Greatest Concert vol.3』日替わりゲスト陣
『エリザベート』『昭和元禄落語心中』など話題のミュージカルのみならず、ドラマ『コトコト〜おいしい心と出会う旅〜』や、大河ドラマ『べらぼう』など映像でも活躍目覚ましい古川。
そんな彼のミュージカルコンサート第3弾は、“Man of the Stage”がコンセプト。「一人の男がエンターテイナーとしてどれだけ魅了することができるか」というテーマの通り、メインビジュアルも、きらびやかなステージに立つ古川の、エイターテイナーとしての一面を切り取ったかのようなものとなっている。
また日替わりゲストとして、古川と縁浅からぬミュージカル界のスター9名が登場。
9月11日は『昭和元禄落語心中』『エリザベート』など数多くの共演作を持つ黒羽麻璃央。
9月12日14時公演は『マリー・アントワネット』『1789 ‐バスティーユの恋人たち‐』以来の共演となるソニン。同日19時公演は、ミュージカル『テニスの王子様』、『ロミオ＆ジュレット』、『1789‐バスティーユの恋人たち』、『タイタニック』など、様々な作品で切磋琢磨してきた加藤和樹。
9月13日は『エリザベート』でルドルフ役の少年時代・青年時代を分かち合い、『LUPIN 〜カリオストロ伯爵夫人の秘密〜』で久々の共演を果たした加藤清史郎。
9月14日は『エリザベート』のほか、2025年の『古川雄大 The Orchestra Concert』でも共演した真瀬はるか。
9月16日は『エリザベート』のトート役とルドルフ役として対峙した甲斐翔真。
9月17日は『LUPIN 〜カリオストロ伯爵夫人の秘密〜』で、ルパンを翻弄する妖艶な宿敵を演じ、圧倒的な存在感を放った真風涼帆。
9月25日は『ロミオ＆ジュリエット』『モーツァルト！』で恋人役を演じた木下晴香。
9月26日は『エリザベート』『LUPIN 〜カリオストロ伯爵夫人の秘密〜』で共演した立石俊樹が登場する。
演出・振付は、唯一無二の世界観で観客を魅了する大村俊介［SHUN］。古川たっての希望での登板とのことで、シリーズにどんな新風を巻き起こしてくれるのか、期待が高まる。
『古川雄大 The Greatest Concert vol.3‐Man of the Stage‐』は、東京国際フォーラム ホールCにて9月11日〜17日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホールにて9月25日〜27日開催。
【写真】加藤和樹、真風涼帆らも登場！ 『古川雄大 The Greatest Concert vol.3』日替わりゲスト陣
『エリザベート』『昭和元禄落語心中』など話題のミュージカルのみならず、ドラマ『コトコト〜おいしい心と出会う旅〜』や、大河ドラマ『べらぼう』など映像でも活躍目覚ましい古川。
そんな彼のミュージカルコンサート第3弾は、“Man of the Stage”がコンセプト。「一人の男がエンターテイナーとしてどれだけ魅了することができるか」というテーマの通り、メインビジュアルも、きらびやかなステージに立つ古川の、エイターテイナーとしての一面を切り取ったかのようなものとなっている。
9月11日は『昭和元禄落語心中』『エリザベート』など数多くの共演作を持つ黒羽麻璃央。
9月12日14時公演は『マリー・アントワネット』『1789 ‐バスティーユの恋人たち‐』以来の共演となるソニン。同日19時公演は、ミュージカル『テニスの王子様』、『ロミオ＆ジュレット』、『1789‐バスティーユの恋人たち』、『タイタニック』など、様々な作品で切磋琢磨してきた加藤和樹。
9月13日は『エリザベート』でルドルフ役の少年時代・青年時代を分かち合い、『LUPIN 〜カリオストロ伯爵夫人の秘密〜』で久々の共演を果たした加藤清史郎。
9月14日は『エリザベート』のほか、2025年の『古川雄大 The Orchestra Concert』でも共演した真瀬はるか。
9月16日は『エリザベート』のトート役とルドルフ役として対峙した甲斐翔真。
9月17日は『LUPIN 〜カリオストロ伯爵夫人の秘密〜』で、ルパンを翻弄する妖艶な宿敵を演じ、圧倒的な存在感を放った真風涼帆。
9月25日は『ロミオ＆ジュリエット』『モーツァルト！』で恋人役を演じた木下晴香。
9月26日は『エリザベート』『LUPIN 〜カリオストロ伯爵夫人の秘密〜』で共演した立石俊樹が登場する。
演出・振付は、唯一無二の世界観で観客を魅了する大村俊介［SHUN］。古川たっての希望での登板とのことで、シリーズにどんな新風を巻き起こしてくれるのか、期待が高まる。
『古川雄大 The Greatest Concert vol.3‐Man of the Stage‐』は、東京国際フォーラム ホールCにて9月11日〜17日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホールにて9月25日〜27日開催。