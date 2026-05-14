『超かぐや姫！』ブルーレイが9.9発売決定＆予約開始 特装限定版にはカットシーン追加版本編も特典収録
大ヒット上映中、Netflixにて世界独占配信中のアニメ映画『超かぐや姫！』が、ブルーレイ化され9月9日に発売されることが決定、予約が開始された。
【写真】Netflix配信も劇場公開も大好評！ 『超かぐや姫！』メインビジュアル＆ロゴ
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品となるオリジナルアニメーションが本作だ。
“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo （supercell）、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotというそうそうたるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、“歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきたスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いるスタジオクロマトのタッグだ。
配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得。海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日より劇場公開を開始。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次いだため、上映期間の延長および上映館の拡大を決定し、現在（4月20日時点）までに累計動員数100万人、興行収入20億円を突破するなど、その勢いはさらに増し続けている。
このたび、本作のブルーレイ化が決定。通常版と特装限定版の2種が本日より各種ECストアなどで予約開始となり、9月9日に発売される。
本発表に合わせツクヨミキャラクターデザインを務めたへちまが描き下ろしたかぐやら主要キャラクターが集合した通常版／特装限定版共通ジャケットイラストが解禁。
通常版には劇場公開版の本編に加えて、劇場で本編上映前に週替わりで放映して好評を博したウェルカムアナウンス全5種を収録。
特装限定版は通常版の収録内容に特典CDとボーナスディスクを加えた3枚組に。特典CDには劇中ボーカル入り楽曲全11曲に加えボーナストラックとしてかぐやと彩葉によるデュエット版を新録した劇中曲「Reply（かぐや＆彩葉 ver.）」を収録。ボーナスディスクには一部未公開シーンを追加したカットシーン追加版本編、かぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3名が本編のハイライトを振り返りながらトークするキャラクターコメンタリー、「Reply（かぐや＆彩葉 ver.）」のミュージックビデオを収録。加えて、特製ボックス、特製ブックレット、が付属する“超”豪華仕様となっている。
予約を開始する各ECストア等では店舗別オリジナル特典も用意されている。詳細は作品公式HPにて。
発売にあたり山下清悟監督からは「（特装限定版の）ディスク2収録の本編映像は少しだけ彩葉についての描写が追加された、制作時のバージョンです！ 内容をさらに洗練させるため、このバージョンの後に最終カッティングを行ったものがNetflix版（＆上映版）でした。10年後のかぐや彩葉ヤチヨが『超かぐや姫！』について語るキャラコメンタリーと、かぐやと彩葉で歌う感動の『Reply』も収録してます！！」と、特装限定版に収録された豪華特典の数々をアピールするコメントが寄せられている。
アニメ映画『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。『超かぐや姫！』ブルーレイ通常版／特装限定版は、9月9日発売。
【写真】Netflix配信も劇場公開も大好評！ 『超かぐや姫！』メインビジュアル＆ロゴ
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品となるオリジナルアニメーションが本作だ。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきたスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いるスタジオクロマトのタッグだ。
配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得。海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日より劇場公開を開始。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次いだため、上映期間の延長および上映館の拡大を決定し、現在（4月20日時点）までに累計動員数100万人、興行収入20億円を突破するなど、その勢いはさらに増し続けている。
このたび、本作のブルーレイ化が決定。通常版と特装限定版の2種が本日より各種ECストアなどで予約開始となり、9月9日に発売される。
本発表に合わせツクヨミキャラクターデザインを務めたへちまが描き下ろしたかぐやら主要キャラクターが集合した通常版／特装限定版共通ジャケットイラストが解禁。
通常版には劇場公開版の本編に加えて、劇場で本編上映前に週替わりで放映して好評を博したウェルカムアナウンス全5種を収録。
特装限定版は通常版の収録内容に特典CDとボーナスディスクを加えた3枚組に。特典CDには劇中ボーカル入り楽曲全11曲に加えボーナストラックとしてかぐやと彩葉によるデュエット版を新録した劇中曲「Reply（かぐや＆彩葉 ver.）」を収録。ボーナスディスクには一部未公開シーンを追加したカットシーン追加版本編、かぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3名が本編のハイライトを振り返りながらトークするキャラクターコメンタリー、「Reply（かぐや＆彩葉 ver.）」のミュージックビデオを収録。加えて、特製ボックス、特製ブックレット、が付属する“超”豪華仕様となっている。
予約を開始する各ECストア等では店舗別オリジナル特典も用意されている。詳細は作品公式HPにて。
発売にあたり山下清悟監督からは「（特装限定版の）ディスク2収録の本編映像は少しだけ彩葉についての描写が追加された、制作時のバージョンです！ 内容をさらに洗練させるため、このバージョンの後に最終カッティングを行ったものがNetflix版（＆上映版）でした。10年後のかぐや彩葉ヤチヨが『超かぐや姫！』について語るキャラコメンタリーと、かぐやと彩葉で歌う感動の『Reply』も収録してます！！」と、特装限定版に収録された豪華特典の数々をアピールするコメントが寄せられている。
アニメ映画『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。『超かぐや姫！』ブルーレイ通常版／特装限定版は、9月9日発売。