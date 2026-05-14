こんな爽やかな50代いる!? 大沢たかお、白シャツ×白タンクトップ姿に反響
俳優の大沢たかおが公式Instagramに投稿した“白タンクトップ姿”が、「爽やかすぎる」「50代とは思えない」と大きな話題を呼んでいる。
【写真】もはや大さわやかたかおに改名すべき!? 白シャツ×白タンクトップ姿がかっこいい！
投稿は、大沢が白いタンクトップに白いワイシャツ、さらにデニムを合わせたシンプルなスタイルで笑顔を見せるポートレートとなっている。自然光の差し込む屋外で、リラックスした表情を見せており、健康的な雰囲気が際立つ一枚となっている。また、横須賀駅のホームで佇んでいる姿も公開している。
コメント欄には、「爽やかすぎて眩しい」「こんな50代存在するの…？」「シンプルなのに圧倒的なオーラ」など、称賛の声が相次いだ。50代とは思えない爽やかさと存在感を見せつけた大沢たかお。今後の活動にも期待が高まる。
■大沢たかお（おおさわ たかお）
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。2009年スタートのテレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）では、江戸時代末期にタイムスリップする主人公の脳外科医を演じた。2019年から始まった映画『キングダム』シリーズでは、20キロ増量し将軍・王騎役に挑んだ。
引用：「大沢たかお」Instagram（@osawa_takao.official）
【写真】もはや大さわやかたかおに改名すべき!? 白シャツ×白タンクトップ姿がかっこいい！
投稿は、大沢が白いタンクトップに白いワイシャツ、さらにデニムを合わせたシンプルなスタイルで笑顔を見せるポートレートとなっている。自然光の差し込む屋外で、リラックスした表情を見せており、健康的な雰囲気が際立つ一枚となっている。また、横須賀駅のホームで佇んでいる姿も公開している。
■大沢たかお（おおさわ たかお）
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。2009年スタートのテレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）では、江戸時代末期にタイムスリップする主人公の脳外科医を演じた。2019年から始まった映画『キングダム』シリーズでは、20キロ増量し将軍・王騎役に挑んだ。
引用：「大沢たかお」Instagram（@osawa_takao.official）