タレントのＪＯＹが１４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。生放送で共演の３５年の付き合いのタレントの実像に驚がくする一幕があった。

この日はお休みの新潮社出版部執行役員・中瀬ゆかりさんの代役でゲスト出演のＪＯＹは木曜日の「黒船特派員」でタレントのジョナサン・シガーについて、同じ群馬県出身で小学生の時、サッカーの大会で知り合った長い付き合いであることを明かした。年齢はジョナサンの方が１歳上も芸歴は自身が長いことをあげ、「その辺、ちゃんとしてほしいなと、態度をと思います」とピシャリ。

しかし、ＣＭが明けると、ＭＣの大島由香里アナウンサーが「ＣＭ中に衝撃の事実が発覚しまして…」と言うと、ＪＯＹも「スタジオがざわつきましたね」と話した。

知り合って３５年経つジョナサンについて、「初めて知ったことがあるんですよ。ジョナサンがハーフじゃなかったって言う…。これ、衝撃っすよ！」と驚きの表情で明かしたＪＯＹ。

「ハーフじゃないっすよ！」と言いきったジョナサンをＪＯＹが「ハーフ感出してたじゃん！」と問い詰めたところで「あえて（ハーフ感を）出そうとしてたわけじゃないですから」とジョナサン。

ＪＯＹが「がっつり外国人なの？」と改めて聞くと「がっつり外国人なのよ。（知ったのが）今なの？ こっちがびっくりだわ！」とジョナサン。

ここで長年、共演している作家・岩井志麻子さんも「お母さん、群馬の人だと思ってた」と言うと、ジョナサンは「まったく入ってないですから。国籍もアメリカです」ときっぱり。

ＪＯＹは自身について「国籍は日本です」と明言。ちなみにＪＯＹの本名はグリーンウッド・ジョゼフで父親がイギリス人で母親が群馬県出身の日本人であることを公表している。