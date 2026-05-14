お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が第1子男児を出産したことを発表。この日配信のニッポン放送のポッドキャスト番組「オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン」では出産に立ち会ったことを幸せいっぱいに報告した。

インスタグラムでは、ベビーを抱いてほほ笑むショットとともに「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」と投稿。

ポッドキャスト番組は「いやあ…ハハハ」と言葉にならない田中の声からスタート。相方の山根良顕が「泣いとるん？」と聞くと、「子供が生まれたのよ」と笑いながら報告。「ええ!?妊娠したとかも聞いてなかったけど」と驚く相方に「生まれたのよ！」と繰り返し、「おめでとう！良かったね〜」と祝福された。

山根は2015年5月12日に長女が誕生しており、「誕生日近いなと思って、娘と」とびっくりの様子。そんな相方に、田中は「山根のリアクションがいいな〜、結婚の時より。あれ反省してるのか」と笑った。

出産には立ち会ったといい、「もう大変ね、生まれるってなったら。苦しそうだった、奥さんが。最後はスポーンと出てきた。桃太郎みたいな感じで取り上げてくれて、高く上がった！みたいな。オギャー、オギャーみたいな声が出て、泣いちゃったな俺も」と興奮冷めやらぬ様子で誕生の瞬間を回顧。「苦しい奥さんを見てて、生まれてよかったみたいなのと、十月十日って長かったし…やっぱ長いね。やっぱり待ちわびたっていうのがあるから。50越えての子供だからか涙もろいからさあ、泣いちゃう。孫でもおかしくないぐらいの」と話していた。

田中はバラエティー番組などで「15年ぶりにできた恋人」と明かしていた30代会社員と23年1月22日に婚姻届を提出。友人を交えた食事会で知り合い、それから約7年後に舞台を見に行った際に偶然再会。連絡を取り合うようになり、21年12月に田中が告白して交際に発展した。