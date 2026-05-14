志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加、売れっ子3人が『ヤンジャン』表紙に抜てき 大胆姿で“大人の女子旅”グラビア
タレント・俳優の志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加が、14日発売の『週刊ヤングジャンプ』24号の表紙＆巻頭＆センターグラビアを飾っている。
【写真】際どい！大胆ポーズを披露した志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加
舞台出演を期に、「一生の親友」と誓い合う仲の3人が、初めてグラビアで共演した。テレビ、雑誌、YouTubeなど多方面で活動する売れっ子がそろう、1度きりの豪華コラボになっている。
3人のグラビアは、巻頭＆センターページにぶち抜きで掲載。スタイルが映える大胆なカットの水着を着た3人が、インフィニティプールではしゃぐ様子は、まさに「大人の女子旅」を見ているよう。また、タイトワンピースでクールに決めたカットや、品の良さを感じさせる下着で体を寄せ合うカットなど、美女3人の息の合った表現力が堪能できる。
今回のコラボを記念したデジタル写真集が発売されているほか、雑誌公式サイト「ヤンジャン＋」内の限定企画「YJフルブルーム」では、笑いあり感動ありの座談会も配信されている。
なお、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.5には香野日菜子が、巻末グラビアには黒江こはるが登場している。
【写真】際どい！大胆ポーズを披露した志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加
舞台出演を期に、「一生の親友」と誓い合う仲の3人が、初めてグラビアで共演した。テレビ、雑誌、YouTubeなど多方面で活動する売れっ子がそろう、1度きりの豪華コラボになっている。
3人のグラビアは、巻頭＆センターページにぶち抜きで掲載。スタイルが映える大胆なカットの水着を着た3人が、インフィニティプールではしゃぐ様子は、まさに「大人の女子旅」を見ているよう。また、タイトワンピースでクールに決めたカットや、品の良さを感じさせる下着で体を寄せ合うカットなど、美女3人の息の合った表現力が堪能できる。
今回のコラボを記念したデジタル写真集が発売されているほか、雑誌公式サイト「ヤンジャン＋」内の限定企画「YJフルブルーム」では、笑いあり感動ありの座談会も配信されている。
なお、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.5には香野日菜子が、巻末グラビアには黒江こはるが登場している。