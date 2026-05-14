わんこに育てられた赤ちゃんの驚きの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万回再生を突破し、「英才教育ってすごいなあ」「学習能力が高い！！」「うちの子も同じことしてたw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『ラブラドールに育てられた』結果→水を飲むときに…『完全に犬になってしまった光景』】

わんこ仕込みの水飲み術

YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」の投稿主さんは、ゴンちゃん＆サンちゃんという2頭のラブラドールレトリバーと暮らしています。

今回紹介したのは、ご家族の一人娘である「ゆう」ちゃんが赤ちゃんだったときの1コマ。ある日、ゆうちゃんはおもちゃのお皿を前にすると、なんと顔を近づけて水を飲むような仕草を始めたそうです。しかも、その動きがとても自然。まるでわんこが水を飲んでいるかのように、空っぽのお皿に向かって一生懸命ぺろぺろしていたのだとか。

小さな体で真似する姿がなんとも愛らしく、投稿主さんたちも思わず見入ってしまったそうです。

優しく育てたふたりの先生

普段からそばでわんこたちが水を飲む姿を見ていたゆうちゃん。いつの間にか、わんこの水の飲み方を自然と覚えてしまったようです。背後では、そんなゆうちゃんの姿を見守るパパとママの優しい笑い声も…♡

そして、あれから成長したゆうちゃんは、現在5歳になったそう。今ではすっかりお姉さんらしくなり、サンちゃんの毛をブラッシングしたり、一緒にお散歩へ行ったりできるようになりました。

小さい頃から2頭に囲まれて育ったおかげか、とても逞しく成長した様子。わんこたちとの仲良しな関係は、今も変わらず続いているそうです。

この投稿には「ゴンちゃんとサンちゃんを見ている証拠ですね」「かわいくて笑顔になります」「お姉ちゃんたちの教育のたまものですね」などの温かなコメントが寄せられています。

ゴンちゃん＆サンちゃん＆ゆうちゃんの仲睦まじい姿は、YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。