これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ネイルウェアセット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』（宝島社）の「ネイルウェアセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』の「ネイルウェアセット」が見逃せない！


宝島社から6月12日に発売される『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』（税込2299円）。付録として、「ネイルウェアセット」が付いてきます。

届いてすぐに楽しめる豪華3点セット


韓国発のネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、初のブランドムックが登場しました。付録は、ブランドで人気のネイルチップ40枚に加え、水光ポリッシュ、デュアルマグネットスティックの豪華3点セットです。これ一つで、チップとマグネットネイルの両方が楽しめる、まさに完全ガイド的な内容となっています。

初心者でもプロ級の仕上がりに


ネイルチップ「BLISS」は、フィルムを剥がして貼るだけで、自爪のようなナチュラルなフィット感を実現します。また、付属の「水光ポリッシュ」と「マグネットスティック」を使えば、トレンドのマグネットネイルも自由自在にデザイン可能です。セルフネイルが苦手な方でも、短時間でクオリティの高い指先を手に入れることができます。
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(文:All About ニュース編集部)