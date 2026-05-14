【付録】FINGER SUIT「ネイルウェアセット」が付いてくる！ 予約必須の『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』は6月12日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』（宝島社）の「ネイルウェアセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』（税込2299円）。付録として、「ネイルウェアセット」が付いてきます。
韓国発のネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、初のブランドムックが登場しました。付録は、ブランドで人気のネイルチップ40枚に加え、水光ポリッシュ、デュアルマグネットスティックの豪華3点セットです。これ一つで、チップとマグネットネイルの両方が楽しめる、まさに完全ガイド的な内容となっています。
ネイルチップ「BLISS」は、フィルムを剥がして貼るだけで、自爪のようなナチュラルなフィット感を実現します。また、付属の「水光ポリッシュ」と「マグネットスティック」を使えば、トレンドのマグネットネイルも自由自在にデザイン可能です。セルフネイルが苦手な方でも、短時間でクオリティの高い指先を手に入れることができます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』の「ネイルウェアセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』（税込2299円）。付録として、「ネイルウェアセット」が付いてきます。
届いてすぐに楽しめる豪華3点セット
韓国発のネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、初のブランドムックが登場しました。付録は、ブランドで人気のネイルチップ40枚に加え、水光ポリッシュ、デュアルマグネットスティックの豪華3点セットです。これ一つで、チップとマグネットネイルの両方が楽しめる、まさに完全ガイド的な内容となっています。
初心者でもプロ級の仕上がりに
ネイルチップ「BLISS」は、フィルムを剥がして貼るだけで、自爪のようなナチュラルなフィット感を実現します。また、付属の「水光ポリッシュ」と「マグネットスティック」を使えば、トレンドのマグネットネイルも自由自在にデザイン可能です。セルフネイルが苦手な方でも、短時間でクオリティの高い指先を手に入れることができます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)