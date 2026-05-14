【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントは眠り方
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、温かな光景、相手を支える役割、そして専門的な分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ね
つき□□
き□□がく
ヒント：子どもや愛する人の傍らで一緒に眠ること、病人の世話などのためにそばに居続けること、そして解剖学や生理学などの土台となる研究分野を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そい」を入れると、次のようになります。
そいね（添い寝）
つきそい（付き添い）
きそいがく（基礎医学）
どれも正しい日本語になりますね。共通の「そい」という音が、安らぎのひとときから、誰かを支える献身的な姿、さらに医学の深奥までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、温かな光景、相手を支える役割、そして専門的な分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ね
つき□□
き□□がく
ヒント：子どもや愛する人の傍らで一緒に眠ること、病人の世話などのためにそばに居続けること、そして解剖学や生理学などの土台となる研究分野を思い浮かべてみてください。
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正解：そい正解は「そい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そい」を入れると、次のようになります。
そいね（添い寝）
つきそい（付き添い）
きそいがく（基礎医学）
どれも正しい日本語になりますね。共通の「そい」という音が、安らぎのひとときから、誰かを支える献身的な姿、さらに医学の深奥までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)