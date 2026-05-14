人気YouTuber、息子の最新ショットに「成長感じて涙」の声！ 「可愛いとイケメンが渋滞」「たまらん」
人気YouTuber、息子の最新ショットに「成長感じて涙」の声！ 「可愛いとイケメンが渋滞」「たまらん」
2人組男女YouTuberユニット「ばんばんざい」のぎしさんとモデルの桜井美悠さんは5月12日、ミニギシさん専用Instagramを更新。息子の最新ショットを披露しました。
【写真】息子のかわいい金太郎ショット
「赤ちゃんのムチムチ感無くてスリムだね」同アカウントは投稿に、1枚の写真を載せています。息子のかわいいソロショットです。子どもの日の撮影だったのでしょうか。白い金太郎の衣装を着てまさかりを手に持つ姿を披露。赤ちゃんから男の子らしく成長した様子が伝わる1枚です。
ファンからは、「みにぎし細いww」「可愛いすぎる」「なんか赤ちゃんから男の子って感じになってきてて、成長感じて涙」「赤ちゃんのムチムチ感無くてスリムだね」「可愛いとイケメンが渋滞してる」「たまらん」「大きくなってるね」「やばい可愛い」と絶賛の声が寄せられました。
カメラマンショットも披露6日には「今日はママのためにカメラマンやるよ〜」と、息子がカメラを持つショットを公開していた同アカウント。コメントでは、「笑顔最高」「歯が増えたー」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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