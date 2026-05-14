◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは日本時間12日からのジャイアンツ4連戦で日本人投手トリオが先発登板。第3戦の大谷翔平選手が7回無失点で連敗を止めました。

同一カードで3人が登板するのは、4月のガーディアンズ戦以来、今季2度目。

カード初戦に挑んだ佐々木朗希投手は、2回にソロホームランを献上し、自身6試合連続被弾。それでも3回は1死満塁のピンチをしのぐと、その後はテンポ良い投球をみせます。1点リードの6回は3連打で逆転を許して降板。5回0/3を91球、被安打6、奪三振5、四死球2、失点3の内容でした。勝敗はつかず、チームも終盤の失点で3-9と敗戦しました。

第2戦では山本由伸投手が先発登板。メジャーでキャリア初の3被弾を浴びますが、粘り強い投球をみせます。ところが、7回に1アウト1、3塁のピンチの場面で降板。代わった2番手のブレイク・トライネン投手もつかまり、山本投手は今季ワーストの7回途中5失点で今季3敗目を喫しました。

今季最長に並ぶ4連敗の中、出番が回ってきた大谷選手。今季4度目の投手専念で先発マウンドに臨むと、最速100.6マイル＝約162キロのストレートや投球割合の39％(41球)を投じた切れ味抜群のスイーパーを武器に7回8奪三振無失点。今季最多105球の力投でチームの連敗を4で止めました。

また自身も規定投球回に到達。防御率は『0.82』として、メジャー唯一の0点台でトップに浮上しています。