50歳・田中卓志、第1子男児誕生を報告 芸能界から祝福続々 妊娠中のみちょぱ「まさかの同い年パパだ！！！」有吉弘行も反応
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児の誕生を報告した。芸能界からも祝福の声が上がっている。
【写真】小さな男の子を抱いて…微笑む田中卓志
田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました」と報告。「嬉しい気持ちでいっぱいです！」と喜びをつづった。
続けて「男の子です」と明かし「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えて紹介した。「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話しております。よかったら聴いてみて下さい！」と結んだ。
写真では、髪の毛が「結構生えてました！」という赤ちゃんも公開した。
この吉報にコメントも続々。現在妊娠中の“みちょぱ”こと池田美優（27）は「きゃー！！おめでとうございます まさかの同い年パパだ！！！」と祝福。村重杏奈（27）は「タナカ先生！タナカパパ！おめでとうございます」と喜んだ。
有吉弘行（51）は「山根みたいな子になるといいね！」とユーモアあふれるコメントで祝った。ほかにも、平野ノラ（47）は「師匠がパパに！おめでとうございます」、松丸友紀（45）は「心からおめでとうございます」、ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大（39）は「タナカパパ！おめでとうございます」、アイクぬわら（39）は「おめでとうございます！！」とコメントを寄せた。
鷲見玲奈（36）は「素敵です！おめでとうございます 奥様お疲れ様でした」、角谷暁子（31）は「おめでとうございます！！！！！！！！」と祝福している。
田中は1976年2月8日生まれ、広島県出身。2000年、山根良顕とともにお笑いコンビ・アンガールズを結成。ほどなくして、決めフレーズ「ジャンガジャンガ」が人気を博し「キモカワイイ」との造語も作られるなど、一躍ブレイクを果たした。23年1月に30代の一般女性と結婚したことを報告した。
【写真】小さな男の子を抱いて…微笑む田中卓志
田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました」と報告。「嬉しい気持ちでいっぱいです！」と喜びをつづった。
続けて「男の子です」と明かし「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えて紹介した。「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話しております。よかったら聴いてみて下さい！」と結んだ。
この吉報にコメントも続々。現在妊娠中の“みちょぱ”こと池田美優（27）は「きゃー！！おめでとうございます まさかの同い年パパだ！！！」と祝福。村重杏奈（27）は「タナカ先生！タナカパパ！おめでとうございます」と喜んだ。
有吉弘行（51）は「山根みたいな子になるといいね！」とユーモアあふれるコメントで祝った。ほかにも、平野ノラ（47）は「師匠がパパに！おめでとうございます」、松丸友紀（45）は「心からおめでとうございます」、ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大（39）は「タナカパパ！おめでとうございます」、アイクぬわら（39）は「おめでとうございます！！」とコメントを寄せた。
鷲見玲奈（36）は「素敵です！おめでとうございます 奥様お疲れ様でした」、角谷暁子（31）は「おめでとうございます！！！！！！！！」と祝福している。
田中は1976年2月8日生まれ、広島県出身。2000年、山根良顕とともにお笑いコンビ・アンガールズを結成。ほどなくして、決めフレーズ「ジャンガジャンガ」が人気を博し「キモカワイイ」との造語も作られるなど、一躍ブレイクを果たした。23年1月に30代の一般女性と結婚したことを報告した。