はごろもフーズは、8月1日出荷分からシーチキン・総菜・パスタソース・乾物製品を値上げする。

中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を背景に、シーチキン・乾物製品の主原料であるまぐろ・かつお原料の原魚価格が著しく上昇している。また、さば原料についても、世界的な需要の増加に加え、ノルウェーさばの漁獲量減少などの影響を受け、価格の高騰が続いている。

加えて、空缶やパウチ・フィルムなどの容器包装資材、食用油をはじめとした副資材の価格も原油価格の高騰を背景に軒並み上昇している。さらに、継続的な円安の進行や、電力・ガス等のエネルギー価格の高騰も重なり、製造コストはこれまでにない水準に達している。

同社では、安全・安心な製品を消費者の皆様に安定的に届けるため、生産の効率化やコスト削減に最大限努めてきたが、企業努力のみでこれらのコスト上昇を吸収することは極めて困難であると判断し、シーチキン・総菜・パスタソース・乾物製品の価格を改定する。

対象製品は、家庭用製品114品で、小売価格（税別）6.7〜29.7％の値上げとなる。業務用製品46品は、9.2〜33.3％の値上げする。

シーチキン（家庭用）計80品は、小売価格（税別）で6.7〜25.0％の値上げする。主な製品・シーチキンＬフレーク70g（缶詰）・シーチキンマイルド70g（缶詰）。

シーチキン（業務用）計32品は、9.2〜33.3％の値上げとなる。

総菜（家庭用）計10品は、小売価格（税別）で9.1〜9.3％の値上げとなる。主な製品は、さばで健康みそ煮（パウチ）・いわしで健康煮付け（パウチ）。

パスタソース（家庭用）計2品は、小売価格（税別）で9.2％の値上げとなる。主な製品は、おさかなでPASTAさばの塩レモンソース（パウチ）。

乾物（家庭用）計22品は、小売価格（税別）で25.0〜29.7％の値上げとなる。主な製品は、かつおパック はごろも舞2g5袋・焙炒ソフトパック はごろも舞1.5g6袋。

乾物（業務用）計14品は、15.0〜30.0％の値上げとなる。

［改定日］8月1日（土）出荷分から

はごろもフーズ＝https://www.hagoromofoods.co.jp