お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が第1子を出産したことを報告した。嬉しい報告に、芸能界から祝福の声が多数寄せられた。

田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」と喜びいっぱいに発表した。

田中はバラエティー番組などで「15年ぶりにできた恋人」と明かしていた30代会社員と23年1月22日に婚姻届を提出。友人を交えた食事会で知り合い、それから約7年後に舞台を見に行った際に偶然再会。連絡を取り合うようになり、21年12月に田中が告白して交際に発展した。

この報告に、芸能界から祝福の声が殺到。第1子妊娠中のタレント“みちょぱ”こと池田美優は「きゃー！！おめでとうございます まさかの同い年パパだ！！！」とコメントした。お笑いタレント・有吉弘行も「山根みたいな子になるといいね！」と“らしさ”全開の祝福を送った。

そして、お笑いタレントの平野ノラも「師匠がパパに！おめでとうございます」と喜び。タレントの村重杏奈は「タナカ先生！タナカパパ！おめでとうございます」と祝福した。フリーアナウンサーの松丸友紀は「心からおめでとうございます」とコメントしていた。