神奈川県警が公開した動画から

オートバイで歩行者に近づきバッグを奪い去ろうとしたとして、神奈川県警捜査３課と高津署などは１３日、強盗未遂の疑いで、神奈川県出身の住所不定、無職の男（４６）を再逮捕した。川崎市内では２月末以降、同種のひったくり事件が相次いで発生。県警は男がほかにも８件に関与していたとみて、調べを進める。

再逮捕容疑は、３月２４日午後４時５分ごろ、同市高津区末長１丁目の路上で、同区在住の女性会社員（５１）の後方からオートバイで近づき、手に持っていたトートバッグを奪い取ろうとした、としている。女性はバッグを離さずに抵抗し、８メートルほど路上を引きずられた。

同課によると、男は車上生活をしていたとみられ、「とにかくお金に困っていた」「私がやったことに間違いない」と供述、容疑を認めている。使われたオートバイは盗品で、乗車しようとしていた男を捜査員が４月７日に見つけ、盗品等保管容疑で現行犯逮捕していた。

現場周辺の防犯カメラには、男が女性からバッグを奪おうとする瞬間が収められており、県警は注意喚起を目的に映像を公開した。