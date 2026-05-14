AKB48卒業発表の鈴木くるみ「髪の毛明るくしたときの写真」公開にファン絶賛「ビジュ最強」「髪の毛ツヤツヤ」
【モデルプレス＝2026/05/14】AKB48からの卒業を発表している鈴木くるみが5月13日、自身のInstagramを更新。髪色を明るくしていた時のショットを公開した。
【写真】“おっぱい選抜”1位のAKBメンバー「大人っぽくて雰囲気違う」透明感溢れる明るめヘア
鈴木は「髪の毛明るくしたときの写真」とコメントし、写真を投稿。明るいブラウンのロングヘアでオフショルダーのトップスを着たカフェショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「茶髪すごく似合ってる」「髪型も洋服も可愛すぎる」「髪の毛ツヤツヤ」「大人っぽくて雰囲気違う」「天使」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。
鈴木は4月10日、グループからの卒業を発表。卒業公演は5月15日に開催される。（modelpress編集部）
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【写真】“おっぱい選抜”1位のAKBメンバー「大人っぽくて雰囲気違う」透明感溢れる明るめヘア
◆鈴木くるみ、髪色を明るくしていた時の写真公開
鈴木は「髪の毛明るくしたときの写真」とコメントし、写真を投稿。明るいブラウンのロングヘアでオフショルダーのトップスを着たカフェショットを公開した。
◆鈴木くるみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「茶髪すごく似合ってる」「髪型も洋服も可愛すぎる」「髪の毛ツヤツヤ」「大人っぽくて雰囲気違う」「天使」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。
鈴木は4月10日、グループからの卒業を発表。卒業公演は5月15日に開催される。（modelpress編集部）
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