本田紗来、スラリ美脚際立つミニスカコーデ公開「大人っぽい雰囲気が新鮮」「綺麗に着こなしててさすが」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】タレント・モデルの本田紗来が5月13日、自身のInstagramを更新。様々なミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子「大人っぽい雰囲気が新鮮」圧巻美脚際立つ膝上スカートコーデ
本田は「Ray6月号」と専属モデルを務める女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）と記し、オフショットを複数枚投稿。白いノースリーブのミニワンピース姿や、グリーンのミニスカートを着用したショット、水色の膝丈バルーンスカートのコーディネートなどを公開し、スラリとした真っ直ぐな脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「どれも素敵すぎる」「大人っぽい雰囲気が新鮮」「綺麗に着こなしててさすが」「脚が綺麗で憧れる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子「大人っぽい雰囲気が新鮮」圧巻美脚際立つ膝上スカートコーデ
◆本田紗来、ミニスカコーデ公開
本田は「Ray6月号」と専属モデルを務める女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）と記し、オフショットを複数枚投稿。白いノースリーブのミニワンピース姿や、グリーンのミニスカートを着用したショット、水色の膝丈バルーンスカートのコーディネートなどを公開し、スラリとした真っ直ぐな脚を見せている。
◆本田紗来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれも素敵すぎる」「大人っぽい雰囲気が新鮮」「綺麗に着こなしててさすが」「脚が綺麗で憧れる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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