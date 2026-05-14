グルテンフリーのブルーノスナックから、待望の新フレーバー「クリスピー シーソルトブラウニー」が登場

グルテンフリーのブルーノスナックに、新フレーバーの「クリスピー シーソルトブラウニー」が登場した。シーソルトがアクセントになり、ココアの風味を引き立てる夏向きの味わいで、鮮やかなターコイズブルーのパッケージが目を引く。今春の発売以降、輸入専門店を中心に順次、取り扱い店が増えている。

ブルーノスナックを手がけるタイのミリオンフーズ社では、主に天然原料を使った商品の開発に力を注いでいるという。GMP、GHP、HACCP、HALALなど国際認証取得工場で商品を製造し、国内外の幅広いニーズに対応している。現在、日本向けの輸入･販売は豊産業(神奈川県横浜市、山本裕社長)が担う。

ブルーノスナックの特徴は、健康に配慮した素材で作っている点だ。シリーズ共通でココナッツ粉、ココナッツオイル、ココナッツシュガー、ヒマラヤ岩塩を厳選して使用し、軽い食感で仕上げている。いずれもグルテンフリーで、マーガリン･ショートニング不使用、白砂糖不使用、香料･着色料･保存料不使用。

豊産業によると、健康や美容を気づかう20、30代女性を中心に幅広い世代の“ギルティ―フリー”需要を掴み、シリーズ全体で順調に売り上げを伸ばしている。「一口サイズで食べやすく、小腹が空いた時のおやつやおつまみとして選ばれている。おいしさはもちろん、輸入菓子ながら値ごろ感があり、コスパの高さでも支持されている」(同社)。いずれも内容量60gで、保存に便利なチャック付きパウチ入り。

日本国内では売れ筋の「クリスピー ブラウニー」をはじめ、「クリスピー モカブラウニー」「クリスピー タイティーブラウニー」「クリスピー グリーンティーブラウニー」の4品に、新商品「クリスピー シーソルトブラウニー」を加えた全5品を展開している。

▽「クリスピー シーソルトブラウニー」＝ココアの風味を引き立てるシーソルトがアクセント。一度食べたら止まらない、甘じょっぱさがクセになる味わい。60g･税込453円。