「全部最高すぎる」ZB1ソン・ハンビン、深緑の日本庭園での凛とした佇まいに反響続々

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、ソン・ハンビンが日本庭園で絵画のような佇まいを見せた。

去る5月13日、ソン・ハンビンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ソン・ハンビン、日本庭園での上品な美しさ

キャプションには、英語で「フィトンチッド」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、ソン・ハンビンが日本で散策を楽しむ様子が捉えられた。彼は5月8〜10日に千葉・幕張メッセで開催された「KCON JAPAN 2026」で、同イベント初のグローバルアンバサダーとして活躍した。

（写真＝ソン・ハンビンInstagram）

写真のなかのソン・ハンビンは、深緑が際立つ日本庭園で“森林浴”を満喫した。グレーのニットに、ワイシャツをのぞかせ、黒いスラックスに革のバッグまで合わせ、上品なルックを完成させた。彼が庭園とともに写る姿は、非現実的なほど美しい。

投稿を目にしたファンからは、「自然と聖地巡礼してました。ありがとうお散歩してくれて」「ファッションもスタイルも顔も全部最高すぎる」「ほんとにかっこいい」といった反応が寄せられていた。

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、来る5月18日に6thミニアルバム『Ascend-』をリリースする予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。