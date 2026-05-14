◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１４日、栗東トレセン

忘れな草賞を快勝したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が、圧巻の動きを見せた。芝転向後、２連勝と勢いに乗るオルフェーヴル産駒は今村聖奈騎手を背にＢコースで体をほぐすと、ＣＷコースでロザーンジュ（３歳１勝クラス）の外を１馬身追走。終始楽々と力強い脚取りで進むと、直線ではあふれるパワーを爆発させた。牡馬にも引けを取らない豪脚で６ハロン８３秒０―１１秒１で２馬身半先着した。真面目に走ろうとするだけに、気性の難しさも兼ね備えているが、鞍上は「Ｂコースでは少し乗りにくさが出てしまったんですけど、追い切りになったらすごく乗りやすかったですね」とうなずいた。

所属する寺島厩舎の期待馬の手綱を執る今村聖奈騎手も、ＪＲＡでは初のクラシック女性騎手の騎乗と注目は集まるばかりだ。「東京は広いコースですし、最初の４コーナーまでの持って行き方を丁寧に、大事に持って行きたいですね」と鞍上。気負いすぎずに、楽しみを持って大舞台へ挑む。（松ケ下 純平）