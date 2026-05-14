【一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8】 8月8日 発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8」を8月8日に発売する。価格は1回850円。

本商品は、「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。商品ページでは既にA、B、ラストワン賞が公開。各キャラクターの水着姿がフィギュア化したものがラインナップされている。

A賞は「ドロシー：セレンディピティ フィギュア」、B賞は「ラピ：レッドフード - レッドフレーバー フィギュア」、ラストワン賞は「エレグ：ブーム・アンド・ショック フィギュア TOPfocus」となっている。

□「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8」

「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8」詳細

A賞：「ドロシー：セレンディピティ フィギュア」 B賞：「ラピ：レッドフード - レッドフレーバー フィギュア」 ラストワン賞：「エレグ：ブーム・アンド・ショック フィギュア TOPfocus」 【A賞：「ドロシー：セレンディピティ フィギュア」】【B賞：「ラピ：レッドフード - レッドフレーバー フィギュア」】【ラストワン賞：「エレグ：ブーム・アンド・ショック フィギュア TOPfocus」】

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