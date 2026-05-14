土屋昌巳　真矢さんお別れの会でアーティストとしての才能をべた褒め「あんなに上達していった人はいない」

２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）のお別れの会「真矢 お別れの会」が１４日、東京・豊洲ＰＩＴでしめやかに営まれた。シンガー・ソングライターの土屋昌巳が参列し、胸中を明かした。

献花を終え、心境を問われると「申し訳ないですけど、僕はまだ別れてないです。ずっと（心の中に）います」と吐露。「忘れないですし、忘れられない。これからもＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーが音を出していくから、真矢君の音がずっと鳴っていますし、そういう意味では永遠です」と真っすぐに正面を見据えながら語った。

初期からバンドを見ていたという土屋。真矢の才能についても言及し、「あんなにミュージシャンとしてうまくなっていった人は、彼以外にいない」とべた褒めした。グループは１９９６年に１度目の活動休止を経験。９７年の活動再開後の進化に驚いたことを明かし、「ものすごく修業したと思います。もう一度ＬＵＮＡ ＳＥＡが戻ってきた時にビックリしました。すごく上達してましたし、そこからもうずっと前進してました」と懐かしんでいた。