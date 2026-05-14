◆体操 ＮＨＫ杯 第１日（１４日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、女子予選は全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本個人総合選手権を初制覇した１５歳の新星、西山実沙（なんばク）は、１１０・３９９点で首位を堅守した。「自分の今できる最大限の演技はできました」とあどけない表情で話した。

最初の種目の跳馬、続く段違い平行棒でともに１４・２００点を出し、流れに乗ると、最後のゆか運動でも１３・４６６点と安定した演技。スタート前に０・０５１差だった２位の２位の岸里奈（戸田ＳＣ）との差を１・２８５点に広げた。報道陣から「インタビューは慣れました？」と質問されると「インタビューが５種目目だと思って…」と恥ずかしそうに話し、会場に笑みが広がった。

西山は１５歳にして「日本女王」の称号を手にした。多くの先輩選手に囲まれながらの演技だったが堂々と乗り切った。１６日の決勝に向けて「自分らしく楽しい演技をしたい」と気持ちを高めていた。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。