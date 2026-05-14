Re:EDIT Wellnessの新作ブラトップ登場♡夏を快適に過ごす軽やかインナー

レディースファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」から誕生した新ブランド「Re:EDIT Wellness（リエディウェルネス）」より、夏を快適に過ごすための「Libre Airy Bra Top」シリーズが登場。天然由来原料を使用したさらりと軽やかな素材感で、暑い季節のインナー悩みに寄り添います。2026年5月14日（木）正午より、Re:EDIT楽天市場にて先行発売スタート。毎日着たくなる心地よさに注目です♡

夏を快適にする新作インナー

「Libre Airy Bra Top」シリーズは、“軽くて、薄くて、サラリ。肌が深呼吸する。”をコンセプトにしたカップ付きインナーシリーズ。

天然素材ビスコース94％を使用したレーヨン混素材で、さらツヤな肌触りを実現しています。

今回登場するのは、

[Libre Airy Bra Top]素肌解放エアリーカップ付きブラタンクトップ（商品番号：140445）

[Libre Airy Bra Top]素肌解放エアリーカップ付きブラキャミソール（商品番号：140446）

の2型。

どちらもブラよりラクなのに、程よいホールド感で安心感のある着心地を叶えます。締め付け感を抑えながらも、アンダーゴムが優しく身体を包み込む設計で、リラックスタイムにもぴったりです。

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ブラタンク＆キャミの魅力

「素肌解放エアリーカップ付きブラタンクトップ」は、身体のラインに優しく沿うリブデザインが魅力。程よいクルーネックで、1枚着としてもレイヤードスタイルにも活躍します。

デイリー使いはもちろん、おうち時間にもおすすめの万能アイテムです。

一方、「素肌解放エアリーカップ付きブラキャミソール」は、柔らかなフィット感と華奢なストラップデザインがポイント。アジャスター付きなので、自分好みのサイズ感に調整できるのも嬉しい魅力です。

長時間着てもストレスを感じにくく、暑い季節にも快適な着心地を楽しめます。

どちらも“大人のためのリラックスインナー”として、ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムに仕上がっています。

お得な先行販売キャンペーンも

2026年5月14日（木）正午より、Re:EDIT楽天市場では先行販売を実施。さらに、対象商品「Libre Airy Bra Top」シリーズに使用できるお得なクーポンも登場します。

・1点購入で20％OFF

・2点購入で30％OFF

期間中は何度でも利用可能なのも嬉しいポイント。ただし、他クーポンとの併用は不可となっています。

暑さや締め付けに悩みがちな夏のインナー選び。今年は、軽やかな着心地と快適さを兼ね備えた「Re:EDIT Wellness」のブラトップシリーズで、毎日をもっと心地よくアップデートしてみてはいかがでしょうか♪

夏の毎日に寄り添う一枚を

肌に優しく寄り添う着心地と、ストレスフリーな快適さを両立した「Libre Airy Bra Top」シリーズ。暑い日もさらりと心地よく過ごせるインナーは、これからの季節の頼れる存在になりそうです。

おしゃれもリラックス感も妥協したくない大人女性にぴったりの新作。ぜひこの機会にチェックしてみてください♡