お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が今月上旬に第1子男児を出産したことを報告した。近年、お笑い界では50代のパパからの幸せ報告が相次いでいる。

田中はインスタグラムにベビーを抱くショットを投稿し「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」と喜びいっぱいにつづった。

「極楽とんぼ」の山本圭壱は13日に「山本ファミリーが増えたのよ」と第2子男児誕生を発表。妻で元AKB48でタレントの西野未姫が同8日に出産し、58歳で2児のパパとなった。

田中と親しい有吉弘行は2月1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子誕生を発表。妻は元日本テレビで、フリーアナウンサーだった夏目三久さん。24年3月に第1子が誕生しており、51歳で2児の父となった。

ケンドーコバヤシは1月31日放送のCS放送・フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表。53歳で結婚＆パパになった。

昨年8月には「千原兄弟」の千原ジュニアが第3子男児誕生を報告し、51歳で3児の父に。同10月にはTBS系「サタプラ」で「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）と山崎弘也（49、発表時）がコンビそろって子供が誕生したことを生報告した。同12月にも「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が妻でモデル・蜂谷晏海との間に第2子男児が誕生したことを発表している。

また、「笑い飯」の哲夫は今月末に第4子が誕生予定であることを報告しており、51歳で4児の父となる予定だ。