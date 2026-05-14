½¬»á¡¢ÊÆ´ë¶È¥È¥Ã¥×¤ÈÌÌ²ñ¡¡»Ô¾ì³«Êü¤Î³ÈÂç¶¯Ä´
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï14Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤È¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£½¬»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î³«Êü¤ÎÈâ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ´ë¶È¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤è¤êÂç¤¤ÊÈ¯Å¸¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£´ë¶ÈÂ¦¤ÏÃæ¹ñ»ö¶È¤Î¶¯²½¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¤é¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¿·²Ú¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½¬»á¤Ë´ë¶È¥È¥Ã¥×¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¡£¡ÖÈà¤é¤ÏÃæ¹ñ¤òÂº½Å¤·¡¢½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÈà¤é¤ËÂÐÃæ¶¨ÎÏ¤Î³ÈÂç¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£